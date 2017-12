Un tentativo di rapina si è trasformato in una vera e propria tragedia. Un uomo di 70 anni, Aldo Carli, proprietario di una villetta in via del Refosco a Opicina sull'altopiano carsico, sopra Trieste, è morto e sua moglie è rimasta ferita nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre. Il corpo dell'uomo è stato trovato senza vita dall'operaio di una ditta impegnata in lavori edili nella zona nel giardino antistante lo stabile e ha subito allertato i soccorsi.

Sul volto della vittima sono evidenti segni di violenza mentre la moglie è stata trasportata all'ospedale di Cattinara sotto choc insieme alla madre dell'uomo, che pure viveva nella villetta. La donna presenta ferite al collo dovute a un tentativo di soffocamento da parte degli aggressori. "Mi sono salvata fingendomi morta", avrebbe detto ai soccorritori. Al momento la pista seguita dagli inquirenti, guidati dal magistrato Federico Frezza, è proprio quella della rapina.

Intanto, è scattata immediatamente la caccia ai killer, che sono riusciti a scappare dopo aver messo a segno il colpo. Sul posto sono giunte numerose pattuglie della Squadra mobile e delle Volanti, mentre la Polizia scientifica ha avviato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto la scorsa notte. Sembra comunque, secondo le prime analisi, che i presunti ladri siano entrati dal cancello principale della villa aprendolo con l'interruttore e forzando la rete metallica. La loro presenza ha però svegliato gli inquilini, che si sono alzati dal letto per verificare la causa del trambusto, scoprendo il ladro o i ladri in azione. La zona è molto tranquilla e abitata in maggioranza dalla comunità slovena.