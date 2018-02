Avrebbe molestato i giovani ospiti di una comunità che lui stesso gestiva a Trieste, tentando con loro approcci a sfondo sessuale e costringendoli persino a mangiare alimenti scaduti. È finito così in manette il presidente della struttura per il recupero dei minori "La Fonte" di Prosecco nella città friulana. L'uomo, 70 anni, avrebbe anche avuto una condotta vessatoria nei confronti di una ex dirigente. I fatti sarebbero stati commessi in periodi diversi, comunque in un arco di tempo compreso tra settembre 2013 e settembre 2017. La Squadra Mobile, che ha condotto complesse indagini coordinate dalla Procura nel corso dello scorso anno, ha interrogato circa 80 tra testimoni e vittime, tra cui sia ex dipendenti e collaboratori che giovani stranieri non accompagnati provenienti da vari paesi, e raccolto una gran mole di materiale.

L'uomo è finito agli arresti domiciliari con le accuse di maltrattamento aggravato di minori, atti sessuali tentati con minorenne e atti persecutori in danno della ex direttrice della struttura. Non è passato inosservato alle forze dell'ordine anche l'aver imposto di servire, in più di una occasione, cibo scaduto in mensa. Un aspetto, questo, sul quale hanno indagato anche gli uffici sanitari di Trieste, che hanno contestato all’uomo varie violazioni in materia di conservazione degli alimenti. Inoltre, in più di una circostanza ha utilizzato delle frasi ingiuriose e a sfondo razziale e denigratorio nei confronti di diversi minori stranieri accolti in comunità, incutendo in loro timore sotto la minaccia del loro rimpatrio, mentre pare che durante la consumazione dei pasti abbia posto in essere condotte moleste, fino ad arrivare a mimare atti sessuali con il cibo, oltre ad infastidire gli ospiti all’interno delle stanze, facendo loro domande esplicite sulle abitudini sessuali o provando ad accarezzarli.