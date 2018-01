Si avvicinava alle donne presenti sull’autobus a Trieste, quindi iniziava a strusciare le sue parti intime, approfittando dei movimenti del mezzo per mascherare le proprie intenzioni. A quel punto simulava un atto sessuale completo estraendo i genitali e coprendoli, in parte, con gli indumenti. Ma è stata proprio una delle sue vittime a denunciare la violenza subita alla Polizia locale permettendo così agli agenti di arrestare in flagranza di reato il molestatore seriale. Si tratta di un 41enne di origine pachistana, senza fissa dimora e con numerosi precedenti specifici. Come riporta il Gazzettino, l'uomo, dopo essere salito a bordo, si sedeva nei pressi dell’obliteratrice, in attesa che qualche donna si sedesse al suo fianco. Allora iniziava la molestia che, per legge, si configura come una vera e propria violenza sessuale.

Alcune vittime avevano cercato di chiedere aiuto ma il 41enne era stato più veloce nello scendere dal mezzo e dileguarsi. Alla fine però una di esse ha denunciato l’episodio alla Polizia Locale e da qui è partita l’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica: l'uomo è stato prima individuato grazie alle immagini delle telecamere sull’autobus e poi pedinato: dopo lunghi appostamenti in diverse zone della città, il soggetto è stato individuato. R.M, queste le sue iniziali, è stato osservato a bordo dell'autobus da una distanza di sicurezza. Il modus operandi del pakistano è stato quello di sempre: dopo che la vittima di turno si è seduta accanto a lui, ha iniziato a molestarla con gesti dissimulati. Quando ha tirato fuori i genitali, la flagranza di reato è stata evidente. Gli agenti lo hanno bloccato immediatamente, mentre la vittima è stata soccorsa e rassicurata. Ora l’uomo si trova al carcere del Coroneo.