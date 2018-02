Un drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo il Terraglio all'altezza di Preganziol, nella provincia di Treviso. Una maestra elementare originaria di Mestre, la sessantaduenne Anna Michilin, è stata travolta e uccisa da un’auto. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 7.15: l’insegnante stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus che utilizzava ogni mattina per recarsi al lavoro nella sua scuola. Alla guida dell’auto che l’ha travolta, una Opel Corsa, c’era un uomo di ottantasei anni: per cause ancora da accertare l’anziano non avrebbe visto la donna e l’ha trascinata per alcuni metri prima di fermare il veicolo.

Aperto un fascicolo per omicidio stradale – L’impatto è stato violentissimo. La donna, trasportata subito dai sanitari del 118 all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, è morta poco dopo l’incidente nonostante gli sforzi dei medici. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Anna Michilin lascia il marito e due figli. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia stradale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.