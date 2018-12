in foto: Immagine di repertorio

Un insolito e macabro ritrovamento, avvenuto in strada proprio nel giorno di Natale, ha destato non poche preoccupazioni tra i residenti del piccolo comune di Casier, in provincia di Treviso. A terra giacevano una testa mozzata di tacchino e alcune candele sparse insieme a diverse bottiglie quasi vuote di whisky e ad altri resti di un volatile spennato. Il caso è stato mediatamente segnalato alla stazione dei carabinieri di Dosson che ha immediatamente avviato un indagine sul caso. A riportare la notizia è "La Tribuna di Treviso" che racconta come i cittadini, preoccupati per la scoperta, sospettino che possa trattarsi di una sorta di rito satanico.

Il ritrovamento nel prato che corre lungo il Sile, non lontano dal centro di Casier, dove sono intervenuti i militari dell’Arma ed hanno fotografato i resti, prima che venissero portati via dagli operai della nettezza urbana. Gli inquirenti hanno deciso anche di acquisire i video delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i fatti e al momento non escludono alcuna ipotesi anche se preferiscono non fare allarmismi. "È necessario andare a fondo per escludere qualsiasi ipotesi diversa da pic nic improvvisati e poco opportuni" hanno spiegato infatti i carabinieri.