Un uomo di quarantasei anni di Treviso è ricoverato in gravi condizioni in ospedale da domenica notte, quando è stato picchiato brutalmente da un altro, un quarantunenne romeno. A scatenare la furia di quest’ultimo, stando alla ricostruzione dei quotidiani locali, il rientrare a casa e scoprire che la moglie, sua connazionale, era insieme all’amante. Erano da poco passate le due di notte e probabilmente il trevigiano e la donna non si aspettavano che il marito di lei rincasasse. Così, quando in realtà l’uomo è tornato, si sono fatti trovare in una situazione inequivocabile dinanzi alla quale il marito tradito non ci ha visto più, anche perché sospettava quel tradimento che si stava consumando a casa sua. Lo avrebbe quindi aggredito brutalmente fino a farlo cadere a terra privo di conoscenza.

La moglie ha chiamato polizia e 118 – A bloccare l’aggressore sono stati poi gli agenti della squadra volanti, chiamati dalla moglie. Sul posto in pochi minuti è arrivata anche un’ambulanza del Suem 118 che ha soccorso il quarantaseienne in stato di incoscienza. L’uomo è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza al Ca’ Foncello dove si trova ancora ricoverato. La prognosi è riservata e potrà essere sciolta solo nelle prossime ore. Le condizioni dell'uomo sarebbero gravi. L’aggressore è stato denunciato per lesioni personali gravi.