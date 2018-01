Si sarebbe impegnato in chat private a sfondo erotico con alcune sue studentesse, ottenendo anche foto osé dalle minorenni, promettendo in cambio tra le altre cose voti alti per la maturità. Per questo un professore cinquantenne di un istituto superiore trevigiano è finito sotto inchiesta con l’accusa di atti sessuali con minorenne. A metterlo nei guai diversi messaggi che gli inquirenti hanno trovato sul suo smartphone dopo una perquisizione in casa ordinata dalla Procura. Come ricostruisce il Corriere del Veneto, infatti, tutto è iniziato alcuni mesi fa quando l'uomo è stato denunciato dai genitori di una sua allieva 16enne che avevano scoperto alcuni messaggi hot sul telefono della figlia oltre a foto osé che la stessa aveva inviato all'uomo.

Per lui era stata richiesta anche la sospensione dall'insegnamento ma il docente si era difeso spiegando che si trattava di un equivoco. L’analisi del suo telefono cellulare, però, avrebbe aggravato la sua situazione visto che dai messaggi sarebbe emerso che la sedicenne che ha fatto partire l’indagine non sarebbe stata l’unica a intrattenere una relazione particolare con l’insegnante. Dalle chat dell'uomo infatti sarebbero emerse conversazioni esplicite con altre studentesse. Non solo, quando la vicenda è diventata di pubblico dominio, si sono presentate spontaneamente in questura anche due ex allieve per confermare l'atteggiamento del professore anche se nessuna delle presunte vittime ha sporto denuncia e contro il docente resta solo querela dei genitori della sedicenne