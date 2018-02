in foto: Coman Cosmin, 19 anni (Instagram).

Uno scooter e un carro attrezzi si sono scontrati frontalmente intorno alle 22 di ieri sera, domenica 18 febbraio, a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso. Tragico il bilancio: un ragazzo di 18 anni, Coman Cosmin, di origine rumena ma residente a San Polo, ha perso la vita a bordo della moto, una Husqvarna, mentre l'amico che era con lui, I. G., italiano di 18 anni e di Maserada sul Piave, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Conegliano. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo su cui viaggiava la vittima è andato a impattarsi contro un carro attrezzi, per cause ancora in via di accertamento, che procedeva in direzione opposta in via Distrettuale, all’altezza dell'incrocio con via Casselon.

Sulla dinamica dell'incidente, tuttavia, regna ancora il mistero. Per cui le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa sia realmente successo dopo aver completato tutti i rilievi del caso. Coman avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 28 marzo. Qualche mese fa sul suo profilo Facebook scriveva: "Il futuro, significa perdere quello che si ha ora, e veder nascere qualcosa che non si ha ancora". Proprio sui social network numerosi sono i messaggi di cordoglio lasciati dai suoi amici, ancora increduli per la tragedia che la colpito.