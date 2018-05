E' di un morto e quattro feriti il bilancio dell'ultimo, tragico incidente sulle strade italiane del sabato sera. Una ragazza di 18 anni, compiuti soltanto un mese, è deceduta in seguito allo scontro frontale di due auto verificatosi intorno alle 22 di ieri, sabato 12 maggio, lungo la SP 34 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, in provincia di Treviso. Le cause sono ancora ignote. Altri due giovani sono rimasti feriti in modo grave. I soccorritori li hanno stabilizzati per quanto possibile, intubati e poi trasferiti negli ospedali di Conegliano e Treviso, dove è finito anche un terzo giovane con ferite importanti mentre gli ultimi tre che si trovavano a bordo delle due vetture e che hanno riportato lesioni più leggere sono stati portati precauzionalmente all'ospedale di Montebelluna.

La giovane vittima, una ragazza di origine marocchina maggiorenne da poco più di un mese, stando a una prima ricostruzione dei fatti viaggiava a bordo di una Polo color verde smeraldo assieme a una compagnia di altri 4 ragazzi della sua età e non si trovava al volante al momento dell'impatto con una Seat Altea, in cui vi era solo il guidatore. Nata a Montebelluna, era andata a vivere con i genitori a Riese Pio X. La polizia stradale di Conegliano ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo schianto si è, tuttavia, verificato in un tratto di strada ben conosciuto dai residenti per la sua pericolosità.