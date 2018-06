Una donna morta e una bambina ricoverata in gravi condizioni. È questo il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di giovedì in via Postioma a Ponzano Veneto, nella provincia di Treviso. A perdere la vita una donna di sessantacinquenne anni di Ponzano che viaggiava in auto insieme alla nipotina di tre anni, ora ricoverata in ospedale. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, all’incrocio con la direttrice che porta a Merlengo e quella che porta a Villorba, si sono scontrate tre auto. L’impatto è stato violentissimo tanto che le auto ne sono uscite distrutte. Ad avere la peggio l’auto della vittima, una Opel Corsa. Il veicolo che trasportava nonna e nipote si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda. Poi una Range Rover che seguiva la Panda è finita a sua volta sulle auto incidentate.

La bambina ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello – Immediata la richiesta di aiuto ai sanitari del Suem 118 arrivati insieme ai vigili del fuoco. La bambina è stata trasferita subito all’ospedale Ca’ Foncello a Treviso mentre i medici hanno tentato a lungo di rianimare la nonna. Purtroppo però per lei non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Come si legge sui quotidiani locali, l'incrocio dove si è verificato l'incidente da tempo è al centro di polemiche da parte dei residenti, che chiedono la sua messa in sicurezza.