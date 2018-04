in foto: Enrico Manesso, 22 anni (Facebook).

Sabato sera di sangue sulle strade in provincia di Treviso. Un ragazzo di 22 anni, Enrico Manesso, è morto dopo aver sbandato ed aver perso il controllo della sua auto. E' successo ieri sera, poco dopo la mezzanotte: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo, che viaggiava sulla strada da Campocroce verso Zero, nella Marca, mentre tornava da una serata con gli amici, avrebbe sbandato e sarebbe uscito di strada autonomamente a bordo della sua utilitaria, una Nissan Micra, finendo per schiantarsi contro la spalletta in cemento di una casa.

Inutili i soccorsi. Enrico è morto sul colpo e quando i sanitari del 118 soni giunti sul luogo dell'incidente per lui non c'era già più nulla da fare. Classe 1996, la vittima, residente a di Badoere, lavorava alla Tessil 2000, azienda di famiglia. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire le cause, che restano ancora ignote, che hanno provocato la tragedia, se si sia cioè trattato di un improvviso colpo di sonno oppure di una distrazione fatale al volante.