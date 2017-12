100mila euro persi nell'acquisto di azioni di Veneto Banca. Questo il motivo che ha spinto un uomo di 59 anni a spingere in retromarcia la sua auto contro la porta d'ingresso della sede centrale dell'ex istituto a Montebelluna nel Trevigiano. Sul posto è intervenuto il personale della Protezione civile e della la polizia municipale. Secondo le ricostruzioni del presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, il denaro perso corrispondeva all'indennità assicurativa percepita dopo un incidente sul lavoro che lo ha reso invalido e non gli consente di tornare ad un impiego stabile da una quindicina d'anni. Già nei giorni scorsi il 59enne aveva manifestava in modo più pacifico davanti alla banca, mangiando un po' del cibo che aveva portato con sé da casa sua.

“Nel giorno del settantesimo anniversario della Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, M. H., 59 anni cittadino italiano di origini rumene gravemente invalido in seguito ad un incidente sul lavoro e che ha perso circa 100mila euro nell'acquisto di azioni Veneto Banca, ‘ha spinto oggi in retromarcia la sua autovettura contro la porta d'ingresso della sede centrale dell'ex istituto veneto”, ha spiegato Roberto Ciambetti. “Non c'è rabbia in quel gesto, ma disperazione: l'articolo 47 della Costituzione spiega che "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito" – aggiunge Ciambetti -. Quella macchina in retromarcia celebra degnamente il 70esimo anniversario della promulgazione anche di questo articolo che a rileggerlo suona come atto d'accusa se pensiamo alla vicenda delle Popolari e al pesante lascito che essa consegna al prossimo Parlamento”.

Per il presidente dell'assemblea veneta, “l'articolo 47 della Costituzione dice al prossimo governo e ai membri di Camera e Senato – spiega – che bisogna trovare la strada per tutelare e risarcire al meglio chi ha perso i propri risparmi e con essi la fatica di una vita. Come ha ben detto don Torta nel suo saluto augurale di Natale alle vittime del crac delle Popolari Venete "ancora una volta dobbiamo constatare che noi, popolo semplice e talvolta povero, fatto di lavoratori onesti, siamo la parte migliore della nostra cara Italia. Parte migliore, ma tradita”. Come tradita, per Ciambetti, “è stata la Costituzione, come a tradire è stato chi doveva esercitare i poteri e i compiti di controllo: il prossimo Parlamento dovrebbe dar vita ad una nuova Commissione d'inchiesta speciale che faccia veramente chiarezza perché se non si elimina il bubbone alla radice, il male potrà riproporsi”.