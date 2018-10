Un bus a metano ha preso fuoco questa mattina in tangenziale a Treviso, poco prima dell’uscita per l’aeroporto. I vigili del fuoco del posto sono immediatamente intervenuti per spegnere le fiamme che si sono create a bordo del mezzo della Mom, la società per il trasporto pubblico nella Marca trevigiana. Il traffico nella zona è andato completamente in tilt; la polizia locale, per motivi di sicurezza, ha bloccato la circolazione. Fortunatamente nessuna persona era presente a bordo del bus, a parte il conducente giunto all’altezza di San Giuseppe, si è accorto del fumo ed è sceso tentando di arginare le fiamme con l’estintore in dotazione, senza successo. Così ha allertati i soccorsi, che sono giunti rapidamente sul posto. La situazione è tornata alla normalità solo dopo le 10.

Secondo l'azienda, il mezzo, alimentato a metano, era stato revisionato in giugno. "In merito all’incendio del bus avvenuto stamane, Mobilità di Marca informa che il mezzo era partito dal deposito di Treviso a vuoto, fuori servizio. Ha quindi percorso la tangenziale di Treviso, strada non utilizzata dai mezzi in linea ma solo per i trasferimenti rapidi. Entrava in servizio alle 7,10 a Paese Villa come corsa di rinforzo diretta a Treviso, avrebbe effettuato due servizi nell’ora di punta per poi rientrare in deposito” si legge nel comunicato della Mom. “Giunto all’altezza di San Giuseppe, l’autista si è accorto del fumo ed è sceso tentando con l'estintore in dotazione di arginare le fiamme, ma non è stato possibile. Allertati i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. L’autista è illeso. L'autobus era un Irisbus del 2009, alimentato a metano, appartenente alla flotta urbana ex ACTT. Il mezzo è stato revisionato il 31 maggio 2018 e il 20 giugno 2018 è stato sottoposto ad un tagliando di manutenzione completo. Si tratta pertanto di un fatto assolutamente eccezionale e non prevedibile. L’azienda attende le valutazioni dei periti per capire le cause dell’incendio” fa sapere la Mom.