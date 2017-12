Quando ha sentito piangere il figlioletto di 9 mesi e poi lo ha visto accanto all’albero di Natale con a terra i pezzi di una pallina di vetro andata in frantumi, è andata comprensibilmente nel panico. La madre di Conegliano Veneto però non si è persa d’anima e ha immediatamente chiamato i soccorsi, anche con la preoccupazione che il piccolino avesse ingerito qualche pezzo di vetro o metallo della stella pallina. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale locale e la donna ha subito potuto tirare un sospiro di sollievo. Sottoposto agli accertamenti del caso, è stato dichiarato fuori pericolo. I medici hanno comunque ritenuto necessario tenerlo sotto osservazione per qualche ora, prima di mandare mamma e figlia a casa.

Come racconta La Tribuna di Treviso, l’incidente è avvenuto ieri mattina in centro. La donna ha chiamato il 115 e sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza. Sembra che il piccolino sia attirato dalle luminarie colorate dell’albero addobbato. Con la curiosità tipica dei bimbi si è avvicinato e probabilmente ha cercato di afferrare le palline o le luci. La madre ha comunque appurato che il figlio non aveva riportato ferite visibili, ma c’era il rischio che si fosse messo in bocca e avesse deglutito dei pezzi della pallina. Eventualità che i medici hanno poi escluso, come detto. Esclusa qualsiasi tipo di lesione all’apparato digerente, i parenti hanno potuto finalmente rilasciare la tensione accumulata. Tutto è bene quel che finisce bene anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco e del Suem.