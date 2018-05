Quello appena trascorso è stato sicuramente un weekend molto intenso per la polizia locale di Treviso, dove venerdì scorso è partito il progetto “Sicurezza notturna” per la stagione estiva 2018 e nei giorni successivi gli agenti hanno controllato 130 veicoli. I quotidiani locali segnalano in particolare un caso in cui la polizia locale ha dovuto multare un automobilista per 800 euro. Da quanto emerso l’automobilista – si tratta di un sessantenne albanese residente in provincia di Treviso – in auto aveva un dispositivo comunemente chiamato “Cobra”. Si tratta di uno strumento che localizza e neutralizza l’azione degli autovelox. È possibile comprarlo per poche centinaia di euro su internet ed è diffuso soprattutto nell’Europa dell’Est, ma in Italia è vietato dal codice della strada perché interferisce con i rilevatori di velocità e permette quindi ai trasgressori di passarla liscia. La polizia locale ha quindi sequestrato lo strumento illegale all’automobilista che ha dovuto pagare una sanzione salata di 800 euro. Multa che il sessantenne, secondo quanto riportato dai quotidiani locali, ha liquidato immediatamente nelle mani degli agenti.

L'operato della Polizia Locale nell'ambito della sicurezza stradale sarà intensificato per tutta l’estate mediante un prolungamento orario delle pattuglie notturne, nonché attraverso il rafforzamento dei controlli su tutte le strade di Treviso, per garantire sicurezza e vivibilità alla città.