È nata solo da alcuni giorni ma già può vantare alcuni risultati che pochi altri potranno esibire nella vita. Stiamo parlando della piccola Beatriz, la bambina venuta al mondo a dicembre all’ospedale dell’Angelo di Mestre da una mamma di 56 anni più vecchia di lei, senza procreazione assistita e con parto naturale. Oltre a questi traguardi, che se non sono un record poco ci manca, la bimba infatti può vantare anche il fatto di essere nata già zia di un bambino molto più grande di lei. Beatriz in effetti è la terzogenita della donna e ha già due sorelle, avute dalla madre nel precedente matrimonio, entrambe già donne: una ha 28 anni, l’altra ne ha 34.

Proprio la più grande delle sorelle qualche anno fa aveva già reso la 56enne nonna, così ai primi di dicembre il figlio della 34enne si è ritrovato di colpo con una zia appena nata. La piccola, venuta al mondo dalla relazione della mamma, una donna residente a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, con un uomo di 17 anni più giovane residente a Cervignano del Friuli, è già tornata a casa e sta bene.

Nel Trevigiano, dove la 56enne è molto conosciuta anche per la sua attività d'imprenditrice nella zona del moglianese, ovviamente da giorni non si parla d'altro. Anche se in paese non vogliono rivelarne l’identità, tutti sembrano essere felici e non tanto sorpresi del lieto evento. Come hanno confermato alcuni residenti al quotidiano locale Il Gazzettino, infatti, pare che la donna avesse già confidato di volere un altro figlio dal suo nuovo amore, conosciuto durante un viaggio a Santo Domingo.