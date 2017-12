Tragedia sfiorata per un 20enne che ha tentato il suicidio dopo aver saputo che la sua fidanzata si sarebbe sposata con un altro uomo. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 18 dicembre, a Treviso, dove un giovane di origini bengalesi, ma da anni residente in Italia, si è recato presso la stazione dei treni e si è disteso sui binari aspettando che un convoglio passasse mettendo fine alla sua vita. Ma alcuni viaggiatori, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi, e nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto alcuni agenti che a fatica sono infine riusciti a convincere l'innamorato a tornare sui suoi passi.

Il ragazzo, in evidente stato di alterazione, è stato poi trasferito in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure necessarie. Tuttavia, è riuscito a spiegare alle forze dell'ordine il perché del suo gesto estremo: aveva saputo che la fidanzata, che vive nel loro paese d'origine, il Bangladesh, è stata promessa in sposa ad un altro uomo ed aveva accettato quella proposta, forse stanca di aspettarlo mentre lui ancora vive e lavora in Italia. Il 20enne non ha retto lo choc e ha provato a farla finita.