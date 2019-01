È morta dopo due giorni di dolori e sofferenze Vaillant Titouana, la studentessa di 19 anni investita mentre attraversava le strisce pedonali la mattina del 7 gennaio a Frescada lungo il Terraglio, a Preganziol, in provincia di Treviso. La giovane, nata in Spagna ma di origini francesi, è stata travolta da un'auto, alla cui guida vi era un uomo di 40 anni straniero diretto verso Mogliano, mentre era ancora buio. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasferita dopo l'incidente all'ospedale Ca' Foncello, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, ma a nulla sono valsi gli sforzi dei medici per salvarle la vita.

Intanto, continuano le indagini degli agenti della Stradale di Castelfranco su quanto avvenuto lo scorso 7 gennaio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima è stata investita da una Fiat Punto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali dopo aver fatto colazione con un'amica in un bar vicino, ed è stata sbalzata poi sull'asfalto per una decina di metri. Tra le cause probabili dell'incidente pare ci sia la scarsa visibilità provocata dall'oscurità delle prime ore del mattino. L'uomo che era alla guida della vettura, un 40enne di nazionalità straniera, che per primo ha allertato i soccorsi chiedendo anche aiuto ad alcuni esercizi commerciali della zona, è ora formalmente indagato per omicidio stradale.