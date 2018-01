Drammatico incidente sul lavoro nella prima mattinata a Dosson, una frazione del comune italiano di Casier, in provincia di Treviso, presso l'azienda "Zanutta" di via Al Bigonzo. Un operaio, Daniele Zamuner, 54enne di Quarto d'Altino, è deceduto mentre stava lavorando ad una macchina trafilatrice che, per cause ancora da chiarire, lo ha Intrappolato e dilaniato, uccidendolo. Secondo i primi accertamenti di carabinieri e ispettori dello Spisal, l’uomo stava rifilando alcuni pezzi di legno quando uno di essi si sarebbe bloccato nel macchinario. Zamuner ha cercato di estrarlo, finendo però col rimanere a sua volta incastrato nello strumento che non gli ha dato scampo. L'uomo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi.

Ad assistere al tragico incidente quattro operai che stavano eseguendo le loro mansioni su altrettanti macchinari: sono stati loro i primi a lanciare l'allarme, prestando le prime cure al collega.. A nulla è valso il tempestivo intervento del Suem 118 e il tentativo di rianimazione da parte dei sanitari. Per gli accertamenti del caso giunti anche i carabinieri di Treviso e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss che dovranno ora accertare l'esatta dinamica dell'incidente. La procura locale ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della macchina trafilatrice.

"Sono tornata questa mattina dal lavoro e ho sentito mia figlia piangere", racconta la moglie a La Nuova Venezia, comprensibilmente sconvolta dalla tragedia, mentre è in compagnia della figlia, "Daniele era un operaio esperto, lavorava qui da vent'anni. Non so niente su come è morto…non ci dicono niente…non me lo fanno vedere".