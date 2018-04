Se ne è andato a solo un anno e mezzo di età a causa della leucemia Gioele Zanchetta. Tutta la comunità di Fossalta Maggiore di Chiarano, in provincia di Treviso, dove il piccolo viveva insieme ai genitori Alessia ed Ezio, si è stretta intorno alla famiglia, che il prossimo 20 settembre avrebbe dovuto festeggiare il secondo compleanno del bambino. Nato sano, gli era stata diagnostica la malattia pochi mesi più tardi. I suoi cari non hanno mai smesso di sperare che potesse farcela e sopravvivere, soprattutto dopo che i medici avevano trovato un donatore compatibile per fargli avere il trapianto del midollo osseo. Gioele è stato sottoposto all'operazione lo scorso 18 gennaio, con esito positivo.

Dopo due mesi di cure sembrava che il bambino si stesse riprendendo e i suoi genitori erano più fiduciosi che mai, fino alla mattinata di ieri, martedì 3 aprile, quando nel reparto oncologico pediatrico dell'ospedale di Padova il cuore di Gioele ha smesso di battere, lasciando la mamma, il papà e tutta la sua famiglia, che per altro è molto conosciuta da tutta la comunità locale, nel più profondo dolore. Gli zii e il padre del bimbo hanno infatti un ingrosso di dolciumi a Fossalta Maggiore, e sono da sempre impegnati nella vita sociale del paese. Questa sera sarà recitato alle 20 il rosario, domani alle 16 verrà celebrato il funerale nella chiesa cittadina.