I social e le pagine facebook in particolare spesso sono additati come luogo dove avvengo episodi poco edificanti ma in alcuni casi invece è proprio qui che la collaborazione tra sconosciuti porta a risultati positivi per gli utenti. È sicuramente quello che è accaduto a un automobilista trevigiano che dopo aver subito il furto della propria vettura in poche ore è riuscito a ritrovarla grazie alle segnalazioni degli altri utenti Facebook. L'uomo infatti aveva chiesto aiuto attraverso alcune pagine di Facebook spiegando l'accaduto e postando la foto dell'auto scomparsa. Il posto è stato condiviso migliaia di volte fino a quando un altro utente ha identificato la vettura e l'ha segnalata.

"Penso che qualcuno mi abbia seguito, sono entrato a casa mia passando due cancelli. Poi ho lasciato l'auto in cortile e sono entrato. E quando sono tornato fuori, una decina di minuti dopo, già non c'era più. Diffondete se riuscite", aveva raccontato l'uomo, un veterinario che abita a Carbonera, in provincia di Treviso. Di condivisione in condivisione il suo messaggio è arrivato così a una donna che ha notato una macchina abbandonata a Roncade identica a quella in foto e l'ha segnalata.

I successivi controlli hanno confermato che era proprio la vettura dell'uomo che è andato a riprenderla. "Mi ha detto dov'era la macchina. Sono andato a riprendermela e adesso è di nuovo a casa" ha raccontato l'uomo al quotidiano Il Gazzettino, aggiungendo: "I ladri hanno percorso una settantina di chilometri. Ci sono delle ammaccature e una ruota è danneggiata". "I carabinieri sono stati preziosissimi ma alla fine l'auto è stata anche ritrovata grazie alle condivisioni su Facebook. Questa mia esperienza dimostra che i social network possono essere usati in modo sano"ha concluso l'uomo.