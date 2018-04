Il corpo senza vita di un uomo di trentadue anni è stato trovato nella mattinata di domenica dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa in un canale che confluisce nella Valle della Madonna, nel Trevigiano. La vittima, Davide B., un giovane di Crocetta del Montello, aveva lasciato l'auto parcheggiata 200 metri sotto Cima Grappa, lungo la Strada Generale Giardino. Lo hanno cercato per tutta la notte, dopo che la ex fidanzata aveva dato l’allarme, e solo nella mattinata di domenica l'equipaggio dei soccorsi ha individuato il corpo ormai privo di vita, che è stato recuperato con il verricello. A quanto pare il giovane aveva parlato con la ex fidanzata poco prima di sparire nel nulla e a lei aveva manifestato la sua intenzione di farla finita. Secondo quanto ricostruisce La Tribuna di Treviso, la ex della vittima avrebbe cercato di fermare il giovane, lo avrebbe inseguito per chilometri con la sua auto nel tentativo di impedire mettesse in pratica quello che le aveva detto poco prima.

A dare l'allarme l'ex fidanzata – “Non voglio più dare fastidio a te e a nessuno, la faccio finita, non avvertire i miei amici”, è quanto Davide avrebbe detto alla ragazza. Quella sera il trentaduenne, dopo aver chiuso il locale che gestiva a Cornuda, avrebbe prima trascorso del tempo con alcuni amici e poi avrebbe cercato l’ex fidanzata. I due – ricostruisce il quotidiano – si sono visti attraverso il finestrino delle rispettive macchine. E dopo quelle parole il giovane è partito in direzione del Grappa. Lei lo ha rincorso, lo ha chiamato al cellulare e poi, quando lo ha perso di vista, non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri e chiedere aiuto raccontando quello che era accaduto. A quel punto sono scattate le ricerche: i carabinieri hanno prima intercettato la macchina vuota del ragazzo, poi ore dopo il drammatico ritrovamento.