Andy Ndiave, un cittadino senegalese di 54 anni residente a Montebelluna, in provincia di Treviso, è morto in seguito a un incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la Strada regionale Castellana, nei pressi di Castelfranco Veneto. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 17.

L'automobile su cui l'uomo stava viaggiando, per cause da accertare si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, a bordo della quale si trovavano marito e moglie. A causa della violenza dell'urto, Ndiave è morto all'istante. Degli occupanti dell'altra automobile, la donna è stata trasportata all'ospedale di Castelfranco per accertamenti, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, il Suem 118 e i carabinieri.

All'incidente di ieri che ha visto la morte di Andy Ndiave è seguito oggi un altro grave fatto di cronaca, sempre nella provincia trevigiana: un ragazzo di 16 anni è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali andando a prendere l'autobus che avrebbe dovuto condurlo a scuola. A causa della nebbia il conducente di un camion non ha potuto evitare lo scontro: le condizioni del giovane sono state giudicate gravissime.