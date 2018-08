Terribile tragedia sul lavoro nella mattinata di lunedì a Salgareda, nel Trevigiano. Un operaio di 44 anni è morto tragicamente dopo essere rimasto schiacciato da una enorme braccio meccanico, una pressa sulla quale stava lavorando da alcuni minuti dopo aver iniziato il suo turno di lavoro. Il dramma si è consumato nella primissima mattinata di oggi, quando erano passare da poco le 6.15, nello stabilimento della ditta 3B che si occupa di fabbricazione di parti e accessori di mobili. La vittima dell'incidente è Shpejtim Gashi, operaio kosovaro di 44 anni che viveva con la moglie e i tre figli di 17, 14 e 2 anni a Ponte di Piave. Per lui inutili i soccorsi dei colleghi e successivamente degli operatori sanitari del 118 accorsi sul posto. I medici arrivati in ambulanza insieme ai vigili del fuoco hanno solo potuto dichiararne la morte. Sul luogo del tragedia per gli accertamenti del caso, sono giunti anche i carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2. Secondo i sindacati, l'operaio non doveva trovarsi lì La macchina era semiautomatica e non avrebbe dovuto essere in attività.

L'azienda dal suo canto ha immediatamente interrotto l'attività in segno di lutto in accordo con i sindacati ,assicurando la massima collaborazione agli organi ispettivi e alla magistratura per accertare le cause dell'accaduto. "Con profondo dolore la 3B Spa e la famiglia Bergamo confermano che questa mattina, nella propria sede di Salgareda, si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto il nostro dipendente, Shpejtim Gashi", scrive l'azienda in un comunicato, aggiungendo: " Sono in corso da parte delle autorità competenti e dell'azienda le indagini per ricostruire le cause del tragico evento e per determinare i motivi dell'incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118, i carabinieri e le autorità competenti. L'azienda assicura massima collaborazione agli organi ispettivi e alla magistratura per accertare le cause di questo infortunio. 3B è impegnata nell'assicurare condizioni di sicurezza in azienda anche oltre il rispetto delle norma di legge e questo grave incidente, al di là dell'accertamento delle responsabilità, rende ancora più stringente continuare questo impegno, da parte dell'azienda e di tutti i suoi collaboratori. I vertici aziendali, in segno di lutto, anche in accordo con le RSU e le organizzazioni sindacali che sono già state incontrate, hanno interrotto le attività per la giornata di oggi. L'intera azienda esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del Sig. Shpejtim Gashi e a tutti i suoi cari".