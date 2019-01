Fregona piange Daniela Dall’Anese, morta a soli 32 anni: a spegnere il suo sorriso è stata la leucemia. Tutti nell’area del comune trevigiano conoscevano la ragazza, in particolare ad Osigo. Lavorava infatti nel forno e panificio della famiglia di Fiorenzo Azzalini, il suocero. La scoperta della malattia era avvenuta nel 2017 ma da allora Daniela non aveva mai perso la speranza e la sua voglia di combattere. I medici hanno fatto l’impossibile, negli ospedali sia di Vittorio Veneto che di Treviso, per proteggerla dall’esito finale; purtroppo il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di sabato. Questa sera, alle 20, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Osigo. Domani, alle 15, il funerale e ci sarà l’ultimo addio alla giovane Daniela che poi riposerà nel cimitero di Osigo.

“Stiamo attraversando giorni pieni di dolore. Se ne sono andate troppe persone, recentemente i fratelli Da Re. Facevamo il tifo, tutto il Paese, perché a Daniela fosse riservata questa sorte”, sono le parole del sindaco di Fregona, Laura Buso. Daniela lascia il marito Riccardo, i genitori Paolo e Renata, i suoceri Fiorenzo e Silva, la sorella Patrizia. “Daniela e Riccardo li ho sposati all’inizio del mio mandato, in municipio. Ricordo ancora la loro giovialità”, aggiunge il primo cittadino. “Erano innamorati da lunga dato; la coppia che passeggiava in paese si faceva notare per la loro serenità, entrambi molto riservati dimostravano però un affiatamento profondo. Ecco perché in queste ore la comunità condivide il dolore di questa famiglia, riconoscendo a Daniela di aver sofferto davvero molto. Sono certa che, specie ad Osigo, lascerà un grande vuoto” dice ancora la Buso