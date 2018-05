Tragedia sulle strade dalla Marca, precisamente a Povegliano, in provincia di Treviso. Un uomo di 77 anni, Mario Borghetto, ha perso la vita in un incidente mentre si recava alla messa per la comunione di una delle sue nipotine. È successo nella mattinata di ieri, domenica 6 aprile. L'uomo era in macchina con il genero, quando la Punto rossa sulla quale viaggiavano ha improvvisamente sbandato finendo contro un platano. Era partito da Villorba, dove vive con la moglie Vanda per raggiungere la chiesa di Camalò, insieme al marito di una delle sue figlie, 45 anni. Erano in perfetto orario.

Verso le 10 però, al termine del lungo rettilineo di via Povegliano, la vettura ha sbandato improvvisamente verso sinistra andandosi a schiantare contro un platano. Per Borghetto non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori, i cui tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, mentre il genero, che era alla guida dell'auto, è rimasto gravemente ferito. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'incidente, ma pare probabile secondo gli inquirenti che il conducente sia stato colto da un improvviso malore perdendo così il controllo dell'utilitaria. "Le sue nipotine erano tutto per lui – ha raccontato commossa una vicina di casa della vittima -, era un nonno molto premuroso e stava andando in chiesa per partecipare alla comunione di una di loro".