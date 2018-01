Si chiamava Nadine ed era nata appena venti giorni fa. A strapparla all’affetto dei suoi genitori è stato un germe che in pochi giorni ha devastato il suo corpicino. La tragedia ha sconvolto tutta la comunità di Castel Ivano, dove la bimba viveva con i suoi genitori nella frazione di Strigno, in provincia di Trento. Come racconta L’Adige, la causa del decesso è “meningoencefalite”: non si tratta della classica meningite da meningococco che può essere contagiosa. In questo caso la piccola è stata contagiata da un germe al momento del parto. Nonostante Nadine si stata sottoposta ad un ciclo di antibiotici, dopo una fase di iniziale febbre, le sue funzioni vitali sono state completamente compromesse e ieri mattina il cuoricino ha cessato di battere. Non è stato necessario avviare nessun tipo di profilassi sui familiari e sul personale del S. Chiara che l’hanno avuta in cura, trattandosi di una patologia che colpisce, come detto, solo gli infanti.

Nadine era nata lo scorso 29 dicembre. Un lieto evento che aveva illuminato le feste natalizie della famiglia Posch. La bimba era nata sana, stava bene e non c’era nulla che potesse preoccupare i suoi genitori. La malattia che l’ha uccisa è partita dal germe noto come streptococco. Si tratta di un’infezione che può attaccare le vie respiratorie, le vie urinarie e la pelle ma che solitamente si combatte con antibiotici specifici e non presenta complicazioni. Diversa è la situazione nei piccoli appena nati. Per cinque giorni i medici del reparto di neonatologia dove Nadine stata ricoverata hanno tentato l’impossibile per salvarla. Ma alla fine hanno dovuto arrendersi. L‘infezione ha colpito le meningi e non ha lasciato scampo alla bimba. La drammatica ha sconvolto il piccolo paese della Valsugana. La data dei funerali non è stata ancora fissata.