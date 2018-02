Un grave incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì sulla statale della Valsugana fra Grigno e Ospedaletto, nella provincia di Trento. Un automobilista ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito in uno scontro frontale tra le due auto. Vano l'intervento dei soccorritori del 118 intervenuti sul posto. La vittima è Marco De Felici, cinquantanovenne di Borso del Grappa (Treviso) padre di tre figli. L’uomo, un imprenditore edile di origini romane ma che da tempo si era trasferito al Nord, è deceduto sul colpo dopo l’incidente. L’altro automobilista è un trentatreenne della provincia di Vicenza: è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale S.Chiara di Trento e dalle prime informazioni trapelate non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'incidente mortale – Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro frontale che è avvenuto in un tratto della statale privo di spartitraffico dove già in passato sono avvenuti numerosi incidenti, anche mortali. Secondo la prima ricostruzione dei quotidiani locali, De Felici stava viaggiando sulla sua Nissan Pulsar verso Trento quando sul rettilineo di Ospedaletto, lungo la statale 47, si è ritrovato improvvisamente davanti la Bmw 320 Station Wagon dell’altro uomo. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Servizio Emergenza 118 insieme ai vigili del fuoco ed ai carabinieri della stazione di Borgo Valsugana.