Dramma a Trento, nel quartiere di Piedicastello. Una bambina di un anno è precipitata dalla finestra, al quarto piano, in via Caio Valerio Mariano ed è morta sul colpo per le gravi ferite riportate. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. La famiglia della bambina vive nell'appartamento in cui si è verificata la tragedia.

La bimba, trovandosi in camera da letto, pare si sia sporta dalla finestra cadendo nel vuoto, nel giardino sotto casa. I soccorritori, pur essendo giunti immediatamente sul posto, nonostante i tentativi di rianimarla, non hanno potuto fare nulla per salvare la piccola. Per ricostruire quanto successo sono al lavoro i Carabinieri.

Sono stati ricoverati al Santa Chiara anche i due genitori della bambina, la mamma di 36 anni sarebbe in condizioni gravi, mentre il padre di 46 anni starebbe bene.