Ha avuto purtroppo un epilogo tragico l'incidente stradale registrato la mattina del primo maggio nella provincia di Trento. Un giovane agricoltore di Aldeno, il trentunenne Andrea Micheletti, ha perso la vita. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente lungo la provinciale 21 della Gotarda, tra Aldeno e Romagnano, mentre a bordo del suo trattore si recava nei campi di famiglia per lavorare. Secondo quanto ricostruito, il mezzo agricolo che stava guidando è stato centrato dall'auto, una Citroen Picasso, di alcuni turisti austriaci e il giovane agricoltore è stato schiacciato dal trattore che si è rovesciato sull’erba. L’incidente sarebbe avvenuto mentre la vittima si stava immettendo dalla provinciale da una strada laterale.

Il giovane agricoltore morto in ospedale a Trento – Purtroppo, nonostante l’intervento dei sanitari con due ambulanze, ogni tentativo dei medici di salvargli la vita si è rivelato vano. Andrea Micheletti è stato trasferito con la massima urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è arrivato in gravissime condizioni e dove purtroppo è morto. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Mattarello e del radiomobile di Trento e i vigili del fuoco volontari e permanenti. Grande il cordoglio della comunità di Aldeno, dove la famiglia Micheletti è nota e lo stesso Andrea era un giovane conosciuto e apprezzato. Non sarebbero rimaste ferite le persone a bordo dell'auto finita contro il trattore.

Un altro uomo morto il primo maggio in Trentino mentre lavorava – Oltre al giovane agricoltore, anche un’altra persona ha perso la vita in Trentino Alto Adige nel giorno della festa dei lavoratori mentre stava effettuando dei lavori in casa. Si tratta di un settantaseienne di Funes che è morto cadendo da un ponteggio mentre era impegnato in lavori di manutenzione sul tetto della sua casa.