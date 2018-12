in foto: Vandali in azione a Rovereto (Facebook).

Presepe distrutto dai vandali la notte di Natale a Rovereto, in provincia di Trento. Da sempre al centro delle polemiche, l'installazione realizzata in piazza Rosmini è stata presa di mira e distrutta da un numero imprecisato di persone, come testimoniano le immagini pubblicate sulla pagina Facebook "Rovereto violenta", con i manichini gettati a terra. La creazione, ad opera di Agostino "Ago" Carollo, produttore discografico e disc jockey trentino, non piaceva a molti in città, dal momento che si trattava di un presepe alternativo, che ha destato non pochi scandali.

Giuseppe e Maria sono infatti stati rappresentati da manichini femminili di un negozio di abbigliamento. In mezzo una culla, vuota, che era un normale lettino a sponde mobili, senza bue e asinello. Già nel giorno della vigilia il regista Michele Comite aveva voluto nascondere i genitori di Gesù con sacchi di plastica, ma per qualcuno evidentemente non era abbastanza. Nel raid vandalico i due manichini sono stati completamente distrutti. Sul danneggiamento indaga il commissariato di Polizia di Rovereto.