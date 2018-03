Una nuova tragedia in alta montagna, questa volta in Trentino Alto Adige, dove questa mattina intorno alle 10 e 30 si è staccata una slavina da una parete Gran Zebrù, nella zona delle Alpi dell'Ortles. Stando alle prime informazioni diffuse dagli uomini del soccorso alpino la massa di neve si è abbattuta su un gruppo di escursionisti: due alpinisti hanno perso la vita mentre una terza persona, una giovane donna, è rimasta ferita ed è stata trasferita all'ospedale di Trento.

La valanga – si apprende sempre dai soccorritori – si è staccata a una quota di 3.200 metri nei pressi di Passo Bottiglia. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pelikan e Aiut Alpin che hanno condotto in quota gli uomini del soccorso alpino di Solda. Quella odierna sil Gran Zebrù è il terzo incidente con gravi conseguenze avvenuto in montagna in una sola settimana. Domenica a Passo Stalle una donna di 55 anni proveniente dall'Austria è deceduta a circa 2.700 metri di quota mentre i suoi due compagni erano rimasti feriti. Mercoledì scorso invece una valanga aveva travolto e ucciso un ragazzo di 22 anni sopra Corvara, in val Badia.

Considerata una delle più affascinanti montagne di tutto l'arco alpino, il Gran Zebrù si staglia fino a 3.857 metri di quota ed è il secondo massiccio più alto di tutto il Trentino Alto Adige. Il Gran Zebrù da anni è una vetta molto amata dagli appassionati ed offre numerose possibili ascensioni – di difficoltà più o meno elevata; per questo quasi ogni giorno, condizioni meteo permettendo, decine di appassionati di alta montagna si incamminano per i suoi sentieri, anche se non pochi optano per dei "fuori pista" che, specialmente nella stazione invernale, possono rivelarsi estremamente pericolosi per il rischio concreto di valanghe o slavine. Rischio che diventa ancora maggiore a cavallo della primavera, quando le temperature si alzano.