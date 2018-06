Questa mattina, intorno alle 10, un aereo da turismo è precipitato nelle Dolomiti in Trentino. Il bilancio è di un morto e una donna ferita gravemente, entrambi altoatesini. La ragazza ha 25 anni, ed è ricoverata all'ospedale di Bolzano, dove le hanno riscontrato diversi traumi dovuti al forte impatto. La vittima era un pilota di 48 anni, mentre la giovane ferita è una sua allieva, che sedeva al suo fianco. L'incidente è avvenuto nella zona di Monte Croce nella catena del Lagorai. Il velivolo era partito dall'aeroporto di Bolzano.

Sono stati alcuni escursionisti a lanciare l'allarme: il mezzo, che non sarebbe un ultraleggero ma un Cessna, si sarebbe schiantato nel canalone del Lagorai in località Busa delle Marmotte, nel comune di Baselga di Pinè. Secondo il racconto dei testimoni, il velivolo si sarebbe abbassato a forte velocità, come se fosse fuori controllo, per poi scomparire in mezzo alla folta vegetazione, una zona boschiva vicino ad una pietraia a 2.100 metri di quota.

Sul posto sono intervenuti oltre all'elicottero di Trentino Emergenza anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L'uomo, a quanto si apprende, è morto sul colpo. La donna invece sarebbe stata estratta con le pinze idrauliche dai vigili del fuoco. Anche i Carabinieri si trivano sul luogo dell'incidente per i primi rilievi, e le operazioni sarebbero ancora in corso.