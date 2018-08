Drammatico incidente nella giornata di lunedì nel lago di Lavarone, in Trentino. Un turista bolognese di cinquanta anni, Luca Tamburini, è morto durante la traversata del lago. La tragedia si è consumata intorno all’ora di pranzo davanti alla moglie e ai figli della vittima, in vacanza insieme all’uomo in Trentino, e il corpo è stato recuperato solo in serata, dopo molte ore di ricerche. Era stata proprio la moglie del cinquantenne a lanciare l’allarme nel momento in cui lo ha visto improvvisamente inabissarsi dopo che aveva preso il largo per effettuare la traversata del lago. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco di Trento, che per ore hanno effettuato le complicate ricerche, oltre ad ambulanze e carabinieri.

Il corpo senza vita del turista trovato in serata: non si esclude un malore in acqua – In serata il corpo del turista è stato ritrovato in fondo al lago, in uno dei punti più profondi. Le operazioni di soccorso sono state complicate anche a causa di un fortissimo acquazzone che si è abbattuto sull’altipiano. Un'ipotesi è che Tamburini, che viene descritto come un nuotatore esperto, potrebbe aver avuto un malore durante la traversata del lago. Il luogo in cui si è consumata la tragedia è un piccolo lago che raggiunge massimo i 17 metri di profondità ma che rimane piuttosto freddo anche nelle ore centrali della giornata.