"Lo stanno cercando in tanti e se qualcuno lo vede gli dica di avvisarci o ci contatti". A scrivere questo appello su Facebook è Rita, la sorella di Cristian Gennaio, 20enne del Trentino scomparso dalla notte tra giovedì e venerdì scorsi. E' disperata la famiglia del giovane, di cui ormai da troppo tempo si sono perse le tracce. Il suo telefono risulta spento. Il ragazzo è uscito dalla sua casa di Massone, frazione di Arco, in bicicletta. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri di Arco e della compagnia competente, quella di Riva del Garda.

Cristian si era allontanato dicendo che avrebbe fatto ritorno l'indomani. "Ci vediamo domani", è stata l'ultima farse che l'hanno sentito pronunciare i suoi familiari, prima che sparisse nel nulla, come riporta il quotidiano "Le Dolomiti". Era vestito con una felpa nera con delle scritte bianche sulle maniche, jeans blu strappati e scarpe grigie. Ha i capelli scuri, tagliati molto corti e rasati ai lati. "Forse è a casa di amici, forse il telefono si è rotto e per questo non risponde – ha detto la sorella alla stampa locale – ma chiunque lo vedesse lo convinca a mettersi in contatto con noi oppure avvisi i carabinieri che hanno già diramato la segnalazione di scomparsa".