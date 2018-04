Pericoloso incidente ferroviario nella mattinata di lunedì a Genova, poco prima della stazione di Brignole, all'altezza del ponte di Terralba. Un treno regionale impegnato in alcune operazioni di manovra si è improvvisamente schiantato contro i respingenti di un binario morto, impennandosi letteralmente sopra i binari. Fortunatamente al momento del fatto sul convoglio non vi erano passeggeri ma solo il conducente che però è rimasto intrappolato nella cabina di guida visto che questa è rimasta sospesa in aria, come mostrano le immagini diffuse dia vigili del fuoco di Genova. Per estrarre il macchinista infatti è stato necessario l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est che hanno dovuto rompere i finestrini della cabina.

L'uomo successivamente è stato soccorso da un'auto medica del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino: era lucido e alla fine se l'è cavata solo con ferite leggere dovute al colpo. L'episodio intorno alle 8.30 di lunedì quando il treno era in manovra per mettersi in posizione ed entrare successivamente in stazione dove sarebbe dovuto diventare il treno regionale per Busalla delle 8.45. Al momento non si sa l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato all'incidente né le possibili cause del deragliamento. Tra le prime ipotesi e che potrebbe esserci stato un guasto al sistema di controllo marcia treno ma saranno le inchieste e gli accertamenti in corso a chiarire i fatti. Non è escluso nemmeno un malore del macchinista. Il sostituto procuratore Giuseppe Longo acquisirà nelle prossime ore la scatola nera e valuterà se sequestrare il locomotore. Secondo quanto accertato da Trenitalia, il macchinista stava facendo manovra quando, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro il muretto alla fine del binario ma non ci sono state ripercussione sul traffico ferroviario.