Un treno passeggeri è deragliato poco fa nel cuneese lungo la tratta ferroviaria Savona-Torino. Si tratta del convoglio regionale veloce 10130 partito alle 11.30 da Savona, in Liguria, e diretto alla stazione di Torino Porta Nuova dove era atteso per le 13.35. Il treno sarebbe improvvisamente uscito fuori dai binari nel tratto Trinità-Sant'Albano, poco prima della stazione di Trinità, in provincia di Cuneo, a metà strada tra le fermate di Mondovì e Fossano. L'episodio è avvenuto poco prima delle 13 per cause ancora da accertare. Dopo l'allarme, sul posto si sono recati immediatamente i soccorritori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per accertare l'accaduto e prestare i primi soccorritori ai passeggeri coinvolti. Al momento si parla di alcuni feriti in maniera non grave anche se ancora non si hanno notizie certe sulle loro condizioni.

Saranno le indagini ad accertare la dinamica di quanto accaduto ma, secondo la stessa Trenitalia, pare che al momento del deragliamento il treno regionale sia stato urtato una gru che era nei pressi dei binari. "Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. A causa dell’urto, il treno è sviato nei pressi della fermata di Trinità" ha spiegato infatti Trenitalia in una nota, aggiungendo: "La gru privata stava effettuando lavori esterni alla linea ferroviaria. È stata avviata un’inchiesta per accertare la dinamica dell’accaduto. I viaggiatori del treno coinvolto sono stati accompagnati alla fermata di Trinità".

Come conseguenza dell'incidente ferroviario, la linea al momento risulta bloccata con ripercussioni su tutto il traffico ferroviario lungo la tratta e ritardi sugli altri convogli. La stessa Trenitalia in una nota ha confermato il deragliamento spiegando che "dalle 12.25 il traffico è sospeso". "A seguito dello svio di un treno passeggeri regionale, per cause in corso di accertamento, la circolazione ferroviaria fra Fossano e Mondovì, sulla linea Torino – San Giuseppe di Cairo, è sospesa dalle 12.25″ si legge nelle nota. Per i viaggiatori sono stati richiesti autobus sostitutivi, ma i ritardi si accumuleranno ancora per diverso tempo.