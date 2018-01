Era in compagnia della nonna nel piazzale antistante la stazione ferroviaria quando all'improvviso, per un boccone di traverso della brioche con cui stava facendo colazione ,ha smesso di respirare rischiando di rimanere soffocato. È la brutta avventura di un ragazzino trevigiano di 13 anni che per fortuna sulla sua strada ha trovato un vero e proprio angelo custode che è immediatamente intervenuto in suo aiuto, salvandogli la vita prima di sparire nel nulla. Come racconta Il Gazzettino, è quanto avvenuto lunedì scorso in piazzale Duca d'Aosta a Treviso dove lo sconosciuto ha praticato al ragazzino la manovra di Heimlich, liberandolo così dal boccone prima di andarsene via.

Ora i genitori dell'adolescente hanno deciso di rivelare l'accaduto nella speranza di poter ritrovate quell'uomo e ringraziarlo di persona per avere salvato il figlio. "La nonna, presa dalla paura e dalla confusione, oltre a perdere il treno, si è dimenticata di chiedergli il numero di telefono" hanno raccontato Giorgio ed Elisa, papà e mamma del 13enne. "Ansimava e stava diventando quasi viola quando quel ragazzo ha preso le redini della situazione e gliel’ha fatto sputare. Sono stati pochi attimi, ma mi chiedo, se non ci fosse stato lui?" È difficile trovare qualcuno che dimostri un simile spirito di altruismo" hanno aggiunto i genitori. Per trovare l'uomo hanno fornito alcuni indizi importanti: oltre alla corporatura il fatto che lavori per un ufficio comunale. Per questo il sindaco della città si è subito attivato promettendo di impegnarsi per individuarlo