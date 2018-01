Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 655 “Bradanica” nei pressi di Melfi (Potenza). Nell’incidente sono stati coinvolti – per cause in fase di accertamento – un furgone e un’autovettura. Due delle tre vittime sono morte carbonizzate. Sul posto sono giunti le forze dell’ordine, gli operatori sanitari del 118 e tecnici dell’Anas. In un comunicato diffuso dalla stessa Anas è reso noto che “a causa dell’incidente è stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della ‘Bradanicà all’altezza del km 44,350. Il traffico è al momento deviato sulla viabilità locale”.

Non si conosce ancora precisamente la dinamica del drammatico incidente avvenuto nei pressi dell’area industriale di San Nicola di Melfi.. Si contano, per il momento, le persone decedute. In un primo momento si era parlato solo di una vittima, ma purtroppo il bilancio è salito col passare del tempo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale oltre ai soccorsi. Difficoltà per l’eliambulanza di “Basilicata Soccorso” che, a causa del maltempo, non è riuscita ad intervenire, e quindi ha dovuto fare rientro a Potenza. Probabile che le cause del sinistro siano da ricercare dal manto stradale reso viscido dalla pioggia.