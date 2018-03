Per anni hanno costretto i tre figli a vivere in una baracca di cartone si sei metri di lunghezza per tre di larghezza posizionata in mezzo al nulla, senza acqua, elettricità o fogne, ma nessuno se ne è accorto. Ora per i due genitori è scattato un immediato provvedimento restrittivo con l'accusa di crudeltà su minori e sono finiti in carcere. È quanto accaduto in un'area semidesertica del Parco nazionale del Joshua Tree, nella contea di San Bernardino, nel sud-est dello stato della California, in Usa. A fare la scoperta gli uomini del dipartimento dello sceriffo della contea che dopo una segnalazione si sono recati sul posto scoprendo tre fratelli di 11, 13 e 14 anni.

I minori hanno confessato che vivevano lì da almeno quattro anni ma mentre i genitori erano in un roulotte poco lontana loro alloggiavano nella stanza di cartone. Le autorità hanno dichiarato che da 30 a 40 gatti sono stati trovati a vagare per la proprietà dove erano presenti anche numerosi cumuli di spazzatura e oggetti vari. "La proprietà non aveva elettricità o acqua corrente, ma erano presenti numerosi cumuli di spazzatura e feci umane. Le vittime non avevano una quantità adeguata di cibo e vivevano in un ambiente inadatto e pericoloso a causa delle condizioni igieniche" hanno spiegato gli agenti. Per questo i genitori dei bambini , la 51enne Mona Kirk e il 73enne Daniel Panico, sono stati arrestati mentre i bimbi affidati ai servizi sociali.