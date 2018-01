Tragico incidente alla stazione ferroviaria di Narni-Amelia, in provincia di Terni. Intorno alle 18.30 di ieri, 2 gennaio, un giovane di 25 anni, di origini nigeriane, è stato travolto e ucciso da un Frecciabianca passato senza fermarsi. Secondo le prime ipotesi, il giovane, che viveva a Roma, è stato agganciato dal convoglio, attraverso uno zaino che aveva sulle spalle e sbalzato di qualche metro. Per lui è risultato vano ogni soccorso: è stato ritrovato con una profonda ferita alla testa, sarebbe morto sul colpo. Il macchinista non si sarebbe reso conto di aver travolto il ragazzo ed avrebbe proseguito il suo viaggio. Il treno, partito da Roma Termini alle 17,38, è stato fermato, per accertamenti tecnici, alla stazione di Jesi. Sul posto è giunta la Polfer di Terni e i carabinieri di Narni Scalo e quelli del Norm di Terni. L'incidente mortale ha avuto ripercussioni inevitabili sul traffico ferroviario con i treni bloccati alle stazioni di Orte e Terni che hanno accumulato ritardi di un'ora.

Secondo le ricostruzioni de Il Corriere dell’Umbria, il 25enne si trovava a Narni con amico in attesa di un treno che li avrebbe dovuti portare a Fabriano. Il Frecciabianca non ferma nella stazione locale e potrebbe aver agganciato in qualche modo lo straniero che si trovava lungo il binario 1 al momento dell’impatto. Non è chiaro se abbia attraversato i binari, fatto sta che ha riportato delle ferite letali sulla testa come se fosse stato agganciato da qualche supporto esterno del convoglio in grado di invadere la zona “rossa” tra la linea gialla e il binario.