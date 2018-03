in foto: Roisin Walker, 14 anni (Facebook).

Quando un'auto è piombata, per cause ancora in via di accertamento, addosso al suo gruppo di amici, Roisin Walker, 14enne scozzese, non ci ha pensato due volte: ha spinto via i suoi compagni, nonostante sapesse che sarebbe stata travolta da quella stessa vettura. E ora lotta tra la vita e la morte immobilizzata su di un letto di ospedale con il collo rotto. Il suo coraggio ha colpito molto la stampa locale e la notizia del suo gesto, che in molti hanno definito eroico, è presto rimbalzata sui media internazionali. Secondo la polizia, l'obiettivo della vendetta di chi era alla guida della macchina era un giovane di 21 anni che stava attraversando la strada proprio nel momento in cui stava transitando in quella zona il gruppetto di adolescenti. Una tragica coincidenza che sarebbe potuta costare la vita a Roisin.

I fatti risalgono al primo pomeriggio dello scorso sabato: tre ragazze e due ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, stavano parlando su un marciapiede nella zona di Stravanan Road a Castlemilk, Glasgow, quando sono stati sorpresi da un'Astra Vauxhall, che stava per travolgerli in pieno. Roisin si è accorta prima degli altri di quello che stava per succedere e ha spinto i suoi amici via prima che l'auto piombasse addosso a loro. Il suo gesto eroico è stato anche filmato dalle telecamere di sorveglianze, che la polizia locale ha esaminato attentamente per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma che potrebbe essere legato alle faide in atto tra baby gang locali. Ad ogni modo, il gruppo di adolescenti risulta estraneo alla vicenda. "Possiamo solo ringraziare questa ragazza – ha detto la mamma di una delle amiche di Roisin, sana e salva grazie all'intervento della 14enne -. Lei è la nostra eroina, non c'è dubbio. Se non l'avesse fatto, saremmo qui a piangere più di un morto".

E mentre l'auto è stata ritrovata poco dopo bruciata e la polizia si è messa sulle tracce del suo guidatore che è riuscito a scappare, i quattro adolescenti e un ragazzo di 21 anni sono stati trasferiti in ospedale per tutte le cure del caso. La situazione più grave è proprio quella di Roisin, che dovrà subire un intervento chirurgico per sistemare il suo collo. "È stato un atto vile – ha detto alla stampa locale la madre della 14enne -. Spero che questa persona si consegni alle forze dell'ordine il prima possibile. Mia figlia sta soffrendo molto. Aspettiamo che i medici ci dicano come procedere". Intanto, l'ispettore Peter Sharp ha raccomandato a tutti coloro che abbiano ulteriori informazioni sull'incidente di contattare la polizia: "È importante conoscere tutti i particolari di quanto successo per la sicurezza delle nostre strada e per evitare che altri ragazzi rischino la propria vita in questo modo".