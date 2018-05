Tentato omicidio nei confronti della fidanzata. Un'accusa pesantissima quella a cui deve rispondere un giovane di 25 anni di Capalbio. La notizia è riportata dal quotidiano La Nazione, secondo cui sulla vicenda c’è il massimo riserbo degli inquirenti, ma l’iscrizione nel registro degli indagati del ragazzo da parte della Procura di Grosseto è certa. Stando a una prima ricostruzione quello che in un primo momento era apparso come un incidente in realtà potrebbe nascondere una realtà ben più inquietante. Almeno questo inducono a pensare i risultati delle indagini dei carabinieri, iniziate dopo l'incidente avvenuto lo scorso 4 aprile vicino a Capalbio, in cui rimase coinvolta la giovane coppia. Sin dai primi istanti gli inquirenti avevano intuito che le modalità del sinistro erano discutibili. La richiesta di soccorso era scattata per un’auto, una Punto, finita fuori strada con una ragazza rimasta incastrata sotto, portata in ospedale in codice rosso, avendo riportato la frattura del bacino e di una costola che poi le avrebbe perforato un polmone. Trasferita all'ospedale Le Scotte di Siena, nel corso delle settimana le sue condizioni sono migliorate.

La ricostruzione del presunto incidente

All’arrivo dei soccorritori, i carabinieri della Compagnia di Orbetello, il 25enne avrebbe raccontato di aver perso il controllo della macchina, che poi si sarebbe ribaltata, schiacciando la giovane fidanzata che era stata sbalzata fuori. Dinamica che, dopo i primi accertamenti sulla vettura, non avrebbe convinto molto i soccorritori. E, stando quanto scrive La Nazione, è probabile che anche la ragazza una volta ripresa, deve aver fornito una versione diversa dell’accaduto. Ora l'ipotesi, maturata tra gli investigatori, è che non si sia trattato di un reale incidente ma di un tentativo del ragazzo di investire la sua fidanzata, probabilmente dopo una lite fra i due. Ipotesi che comunque dovrà essere suffragate dalla consulenza che la procura avrebbe già disposto.