Starnutire è una cosa naturale, è solo una difesa del nostro corpo contro le cose che irritano le membrane che rivestono il naso, per questo trattenersi non è mai una buona idea. Lo sa bene un uomo britannico di 34 anni che, dopo essersi tappato naso e bocca per evitare uno starnuto, si è ritrovato in ospedale con una lesione alla gola. A raccontare l'episodio sulla rivista medica "Bmj Case Reports", sono stati i medici dell'ospedale di Leicester, in Inghilterra, il Leicester Royal Infirmary, mettendo in guardia da simili comportamenti. Senza un punto da cui uscire, infatti, la pressione generata da uno starnuto può lacerare i tessuti come è capitato all'uomo.

Il 34enne ha spiegato di aver sentito una un specie di scoppio nel suo collo e di aver avvertito subito dolore e difficoltà a deglutire e parlare quando è avvenuto il fatto. Quando si è rivolto ai medici si è scoperto che aveva un gonfiore intorno alla gola e al collo che la successiva radiografia ha confermato essere aria fuoriuscita dalla sua trachea nel tessuto molle del suo collo attraverso la rottura. Il 34enne è dovuto rimanere in ospedale per i successivi sette giorni durante i quali è stato nutrito con un tubo per permettere ai tessuti di guarire ma fortunatamente si è ripreso del tutto in pochi mesi.

"Sebbene rari e inusuali, simili incidenti possono accadere", hanno avvertito i medici, invitando per questo a evitare di tapparsi naso e bocca durante uno starnuto. "Fermare uno starnuto bloccando le narici e la bocca è una manovra pericolosa e dovrebbe essere evitata" hanno scritto gli otorinolaringoiatri britannici ricordando che un simile gesto può portare anche conseguenze gravi come la rottura di un timpano.