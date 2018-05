Uno dei loro cani è stato trovato agonizzante mentre veniva mangiato vivo dai vermi. Altri due erano in condizioni così drammatiche che alla fine si è deciso di abbatterli. Van Huynh, 52 anni, e suo figlio, Hai, 22 anni, sono stati arrestati per incuria e negligenza nei confronti dei propri animali. La coppia non si era mai curata di portare i cani dal veterinario, sebbene fosse coscienti della situazione drammatica delle povere bestie lasciate in uno stato di abbandono totale. È stato solo grazie alla denuncia dei residenti di St Ann's, Nottingham, svegliati da un lamento che proveniva da uno dei giardini vicini, che la storia è venuta alla luce. Quando l'ispettore della RSPCA, Susan Hammond, è arrivato sul posto, ha scoperto che i latrati di dolore erano quelli della povera Skye (un akita inu) totalmente ricoperta da vermi che la stavano divorando. Nel giardino si trovavano altri due cani: un pastore tedesco di nome Gino e uno Shin Tsu di nome Mako, entrambi costretti a deprecabili condizioni di vita, come si vede anche nelle immagini mostrate in tribunale.

in foto: Il posto dove venivano tenuti i cani

"Skye era in condizioni talmente brutte da crollare, non era in grado di reggersi sulle sue zampe. Il suo lamento acuto era indicativo del fatto che stesse soffrendo molto. Aveva ferite aperte su tutto il corpo ed era coperta di vermi: la sua pelle stava marcendo, la stavano mangiando viva” ha spiegato la Hammond. L’ispettore ha poi stabilito che i tre animali venissero portati da un veterinario per degli esami ed ha denunciato i proprietari per crudeltà sugli animali. Purtroppo, dato lo stato di salute dei cani, è stato necessario sottoporli ad eutanasia ed evitare loro altre sofferenze. I due padroni hanno confessato di essere stati colpevoli delle sofferenze dei loro cani e di aver volutamente evitato di sottoporli alle cure veterinarie necessarie per farli guarire. Pertanto il giudice li ha condannati entrambi a 12 settimane di carcere, che sono comunque riusciti ad evitare. Non potranno più tenere animali per il resto della loro vita. "Questo è un caso molto triste che è stato il risultato di un lungo periodo di abbandono” ha concluso l’ispettore.