Nonostante alcuni dolori che l'avevano colpita nelle settimane precedenti, non si era resa conto di niente e aveva trascorso tranquillamente le vacanze natalizie con amici e famiglia, ma appena pochi giorni dopo dolori lancinanti alla pancia l'hanno costretta a correre in ospedale dove gli hanno diagnosticato un cancro allo stomaco in fase terminale che in poche ore l'ha uccisa. È la terribile storia di una giovane ragazza britannica di appena 18 anni, Ellie Walsh, morta il 27 dicembre scorso in sala operatoria a di una complicanza mentre i medici tentavano un estremo tentativo di allungarle la prospettiva di vita i una operazione chirurgica d'urgenza.

Una notizia straziante per la famiglia e gli amici ancora increduli per quanto accaduto. "Non ci siamo resi conto di quanto fosse malata. Aveva avuto dolori allo stomaco per alcuni anni ma poi gli erano passati, infine cinque settimane fa una scansione ha mostrato che aveva un tumore ma no aveva capito che fosse così grave" ha raccontato la madre ai giornali locali, aggiungendo: "Quando mi hanno detto che era morta ero sotto shock e non capivo più niente. Non vorrei che captasse a nessuno".

L'aspirante avvocato di 18 anni e la sua famiglia non avevano idea di quanto fossero gravi le sue condizioni. Ellie aveva trascorso i giorni del Natale tra famiglia e gli amici storici, scherzando e divertendosi senza sapere che le sue condizioni erano quelle di una malata terminale. I medici infatti avevano spiegato che anche se l'operazione di Ellie fosse stata un successo, la giovane avrebbe potuto avere solo pochi mesi di vita. "Mi conforta solo il fatto che Ellie abbia fatto tutte le cose che voleva fare senza sapere nulla perché non si sarebbe divertita come ha fatto", ha concluso la madre.