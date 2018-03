"Addio piccolo ometto", è l'ultimo straziante messaggio del padre del piccolo Charlie Doutwaite, un bimbo britannico di pochi mesi nato con una grave malformazione al cuore ma che è riuscito a resistere cinque mesi prima di morire a seguito dell'ennesimo intervento chirurgico. Quando era venuto al mondo, nell'ottobre dello scorso anno, Charlie infatti aveva solo mezzo cuore e aveva solo tre giorni quando ha subito il primo intervento chirurgico. A otto settimane infine il trapianto di cuore, un vero miracolo Dopo la complessa operazione, i suoi genitori, Tracie Wright e Steven Douthwaite, speravano che il suo nuovo cuore gli avrebbe dato una possibilità di vita ma purtroppo dopo pochi mesi le sue condizioni sono peggiorate e il piccolo è deceduto mentre i medici tentavano di salvarlo. otto settimane

"Subito dopo le 23 di martedì, il nostro piccolo eroe ha conquistato le sue ali d'angelo. Dopo una dura battaglia, il corpo di Charlie ne ha avuto abbastanza. È andato via in pace", ha scritto il papà in un emozionante post su facebook in cui si legge: "Piccolo Charlie, non hai idea di quanti cuori hai toccato. Mi hai cambiato per il resto della mia vita. So che sarai con me tutti i giorni. Ti amerò per sempre piccolo. A presto piccolo uomo". Il problema cardiaco di Charlie era stato diagnosticato per la prima volta durante la gravidanza di Tracie durante i controlli alla 20esima settimane: il lato sinistro dell'organo era sottosviluppato e non poteva funzionare correttamente. Quando è stato trovato un donatore, tutti avevano sperato che potesse farcela, ma dopo l'operazione ha subito una serie di crisi che hanno peggiorato il quadro clinico portandolo alla morte.