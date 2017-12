Un allevatore romeno di 61 anni è accusato di aver fatto prostituire una ragazzina di appena 13 anni nel suo ovile. La storia, decisamente agghiacciante, arriva da Ghibellina, nel trapanese: l'uomo è stato fermato mentre era alla guida della sua automobile in piena notte con accanto proprio la giovanissima. Un atteggiamento che ha molto insospettito i carabinieri di pattuglia, che hanno deciso di vederci chiaro e invitato l'anziano a seguirli in caserma per alcune domande. Di fronte ai carabinieri l'uomo – C.P, con numerosi precedenti penali – ha tentato di spacciarsi per parente della ragazza ma i militari hanno effettuato un controllo approfondito, portando alla luce l'incredibile vicenda.

Dalle verifiche è emerso che quella notte l'uomo aveva condotto la minorenne nell'ovile per farla prostituire con delle persone, naturalmente in cambio di denaro. Il 61enne è stato quindi arrestato con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Si sta tentando di appurare se sono coinvolte altri soggetti e quanto fosse larga la rete di complici che, pur sapendo quello che accadeva nell'ovile, hanno taciuto. La ragazzina è stata affidata a una struttura di accoglienza, dove sarà seguita da un team di specialisti. La Procura di Sciacca ha chiesto la convalida e l'applicazione della custodia in carcere che è stata disposta dal gip.