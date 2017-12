Probabilmente pensava che il capannone dove si era intrufolato con un complice non fosse più alimentato dalla corrente elettrica, ma cercando di trafugare alcuni cavi di rame dagli impianti, invece, è stato raggiunto da una violenta scossa elettrica che gli è stata fatale. Così è morto nelle scorse ore un uomo di 34 anni che, secondo gli inquirenti, stava tentando di rubare dei cavi elettrici in una struttura dismessa e semi abbandonata nella zona industriale in contrada Milo, a Trapani. La tragedia scoperta giovedì quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di un uomo che giaceva al suolo esanime nel capannone dell'area dismessa. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno constatato l'effettiva presenza del cadavere dell'uomo, poi identificato come un 34enne già noto alle forze dell'ordine.

I successivi rilievi dei reparti della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale dei Carabinieri di Trapani e l'ispezione cadaverica del medico legale intervenuto sul posto, hanno permesso di risalire alle cause della morte. Sul posto i carabinieri della stazione Borgo Annunziata hanno ritrovato anche il complice che ha confermato la ricostruzione. Secondo il suo racconto, i due si erano recati presso l’ex area ASI con l’intento di rubare cavi di rame e, proprio nel tentativo di asportare i fili elettrici da una cabina di trasformazione elettrica da 20000 kilowatt è partita la scarica elettrica letale. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, il complice, un 23enne , è stato denunciato per furto aggravato.