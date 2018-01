Choc a Trapani, dove un bambino è morto a pochissime ore dalla nascita per una sospetta sepsi fulminante. E' successo nella mattinata di domenica 28 gennaio, precisamente intorno alle 8, nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Sant'Antonio Abate dove il neonato era ricoverato insieme alla mamma. "Il piccolo – fanno sapere dall'Asp – era nato con parto naturale, senza alcuna complicazione e alla nascita tutti i parametri erano nella norma. Dopo circa sei ore si sono alzati gli indici infettivi ed è intervenuto il neonatologo, praticando subito la terapia antibiotica del caso".

Intanto, proprio il commissario dell'Asp, Giovanni Bavetta, ha annunciato, come riporta l'Ansa, che nominerà una commissione interna per verificare se ci sono eventuali responsabilità del personale ospedaliero o sia una causa fatale di carenza immunologica o di patologie neonatali. Decisione, questa, appoggiata anche dall'assessore della Regione Sicilia alla Salute, Ruggero Razza, che ha sottolineato l'importanza di fare "piena luce su quanto avvenuto a Trapani. Sono necessarie da parte dell'assessorato azioni a garanzia della correttezza dei protocolli adottati o per contribuire a fare emergere eventuali responsabilità".